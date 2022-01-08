菲小島居民腹瀉潮 馬尼拉藥品缺貨台灣機構頭痛

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（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）去年底強颱重創菲律賓施亞高島，居民家園全毀又斷水斷電，當地衛生條件惡化出現腹瀉潮。馬尼拉都會區緊接著爆發疫情藥品大缺貨，藥品採購困難讓台灣家扶基金會菲律賓分事務所相當頭痛。

去年底至今，天然災害和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情接連侵襲菲律賓。

強颱雷伊12月中旬重創菲國中部和南部，造成403人喪生、近780萬人受災，施亞高島（Siargao）基礎建設和民房幾乎全毀。風災過去半個多月，菲國還有近47萬人無家可歸。

台灣家扶基金會菲律賓分事務所與非營利組織小學合作，在施亞高島建造太陽能供水站，協助貧困社區有潔淨的水可用。但島上遭強颱重創後，供水站受損無法運作，居民家園全毀，缺水缺電，生活陷入困境。

菲律賓家扶中心代表張凱莉說：「小島從1月2日一路下豪雨，村子大部分的屋頂都在風災的時候掀掉了。斷電斷水，感冒、腹瀉頻傳。我們今天早上才收到，有小學的小朋友腹瀉，後來送醫院。」

她表示，施亞高島醫療資源稀缺，家扶中心目前希望採購或募集150份成人腹瀉藥、抗真菌藥和0到5歲嬰幼兒用的止痛、感冒藥和維生素，送到島上去。

然而，今年初以來，Omicron變異株在馬尼拉都會區和菲律賓全國發威。短短一週內，單日確診病例從2日的4600例暴增近6倍，今天有2萬6458人確診、陽性率飆高到43.7%，雙雙創下疫情爆發以來新高。

疫情嚴峻下，COVID-19專門醫院「菲律賓總醫院」發言人羅沙里歐（Jonas del Rosario）今天告訴菲國國營電視台，醫院加護病房已經滿床。

他表示，院內醫護人員現在即使接觸染疫者，只要沒有出現症狀，就無需隔離。「我們承受不起隔離院內大部分員工，這樣就沒人留在醫院工作了。」

除了醫護人力拉警報，因大批民眾出現感冒、發燒症狀或恐慌搶購藥品，馬尼拉都會區居民就算不就醫，想自行服用成藥，也面臨買不到感冒、退燒止痛藥、維生素等藥品和營養補充品的窘境。

菲律賓醫藥保健協會（PHAP）副會長哈科沙列姆（Janette Jakosalem）今天在一場記者會中呼籲民眾不要囤積藥品。

她表示：「如果你買太多（藥品），它們可能就過期了，你的錢也將浪費掉。有些人更需要這些藥。」

張凱莉告訴中央社記者，他們聯繫廠商希望採購藥品送到施亞高島，也受缺貨影響，遲遲得不到回覆。

她表示：「我們先跟廠商，問他們在馬尼拉的存貨，就看哪邊有貨，我們就多少取得一些。我們在要報價的時候，他們有點保留。他會問我們數量，但到現在也還沒有回覆說，他有沒有辦法給我們（這些藥品）。」

張凱莉說，他們至今只採購到零星藥品。「我們目前的規畫就是，能夠搜集多少，在1月12日前，搜集多少就運送多少過去」。（編輯：黃自強）1110108