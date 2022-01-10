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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/63

北約：若俄侵烏將付重大代價 盼找出政治解決途徑

2022/1/10 21:58
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（中央社布魯塞爾10日綜合外電報導）美俄舉行戰略安全會談之際，北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天警告俄國，若對烏克蘭發動進一步攻擊，將「付出重大代價」，並希望與俄緊要會談能開啟邁向外交解決的道路。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在與烏克蘭副總理會面前表示：「我們正為和平的政治途徑努力，我們準備繼續與俄羅斯合力找出通往和平解決的道路。」

「同時，我們得做好準備，因應俄羅斯再次選擇使用武力，選擇衝突，而非合作。」

美俄高官目前正在日內瓦針對烏克蘭危機進行攸關重大的會談。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在美國駐日內瓦使館舉行會談，兩國關係正處於冷戰結束以來最緊張時期。

俄國駐日內瓦使館推文寫道：「會談料將漫長而重要。」並發布雷雅布可夫與雪蔓站在兩國國旗前的照片。

雪蔓在更早一篇推文中表示：「美國將傾聽俄羅斯的關切，並表達我們的關切。」

北約（NATO）30個成員國12日將在布魯塞爾與俄羅斯對話。

史托騰柏格表示：「我們也得向俄羅斯傳達非常清楚的訊息，我們團結一致，若俄國再次對烏克蘭動武，將會付出重大代價，包括經濟和政治代價。」

他指出，北約提供「烏克蘭支持，協助他們維護自我防衛的權利」。

史托騰柏格說，他不預期本週會談可以「解決所有問題」，但希望開啟政治解決的進程，「我們的目標是就推進方式、進程和一系列會談達成協議」。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110110

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北約提案1月會談 塔斯新聞社：俄羅斯正在考慮
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