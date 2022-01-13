豐田2021汽車銷量超越福斯 蟬聯2年全球銷售冠軍

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本豐田汽車（Toyota）集團去年1月到11月汽車銷量956萬多台，贏過德國福斯汽車（Volkswagen）全年銷售888萬多台，豐田在2021年連續第2年蟬聯全球汽車銷售冠軍。

日本放送協會（NHK）報導，福斯汽車在12日宣布，集團2021年全球汽車銷量為888萬2000台，比上一年減少4%。

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另一方面，豐田加上旗下子公司的大發工業（Daihatsu）、日野汽車（Hino Motors）等，集團從2021年1月到11月在全球共售出956萬2000輛車，11個月銷售成績已贏過福斯全年銷量，穩居全球第一，是豐田連續第2年成為全球汽車銷售冠軍。

報導指出，豐田因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致汽車零件缺貨，去年夏天到秋天被迫大幅減產，但與其他品牌相較影響較小，在美國與中國銷量都有成長；福斯去年則因全球半導體缺貨受到衝擊。（譯者：顧荃/核稿：陳昱婷）1110113