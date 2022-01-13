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歐盟封殺韓國2造船巨頭合併案 憂能源安全受威脅

2022/1/13 23:07
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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天封殺韓國造船業2巨頭大宇造船和現代重工的合併案，理由是擔心這起交易會使得液化天然氣大型載運船的供應受到限制，進而對歐洲的能源安全構成威脅。

歐盟執行委員會（European Commission）表示，大宇造船海洋工程公司（Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering）若被對手現代重工控股（Hyundai Heavy Industries Holdings）併購，「會為合併後的新公司創造優勢地位，造成全球液化天然氣載運船市場的競爭程度降低」。

法新社報導，歐盟發現，大宇造船和現代重工若合併為單一集團，將掌控全球液化天然氣載運船市場的近2/3，且優勢還會隨時間進一步擴大。

大宇造船和現代重工在全球造船業的規模數一數二。歐盟在2019年11月接獲兩者合併交易通知，並於隔月展開深入調查。

歐盟3年前也否決德國工程業巨擘西門子（Siemens）和法商阿爾斯通（Alstom）合併彼此火車製造業務，引發德法兩國不快；2年前又阻止印度的塔塔鋼鐵（Tata Steel）和德國鋼鐵業龍頭蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）合併。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）在記者會上表示：「鑒於這起合併案明顯的負面效應，加上缺乏補救方法，執委會決定予以封殺。」

維斯塔哲指出，若放行合併案，「歐洲消費者除了合併後的實體，其餘選擇稀少，市場上將只剩下少數競爭業者」。

歐洲正遭逢能源價格大漲，同時正試圖轉移對俄羅斯天然氣供應的依賴，尋求其他替代資源，包括液化天然氣。（譯者：張正芊）1110113

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