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強制打疫苗遭法院駁回 拜登呼籲企業繼續執行

2022/1/14 06:21
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（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國最高法院今天否決美國總統拜登要求大企業員工施打疫苗或接受篩檢的命令，讓拜登大感失望，但他呼籲企業繼續執行這項計畫，以保護美國民眾健康與經濟。

美國最高法院今天擋下拜登（Joe Biden）要求企業強制員工施打疫苗或定期篩檢計劃。拜登去年9月宣布100人以上企業的員工須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，或是每週接受篩檢的命令。

對於最高法院的判決，拜登透過聲明表示失望。他指出，最高法院選擇阻止對大企業員工的常識性救命要求，這些要求完全基於科學與法律。這項緊急標準讓雇主得以要求員工施打疫苗或接受每周一次的定期篩檢，並在工作時戴上口罩，這是適度的要求。

拜登也表示，由於法院的裁決，現在將由各州和個別雇主決定是否要要求員工採取簡單措施和接種疫苗的有效步驟，以讓員工的工作場所安全，也讓消費者安全。

他指出，法院裁決讓行政部門不能利用國會授與的權利要求採取這項措施，但不能阻止他以總統職務發聲，呼籲雇主做正確的事以保護美國民眾健康與經濟。他呼籲商界領袖立即加入已經採取行動的人，制定疫苗接種要求，以保護員工、客戶與社區。（編輯：楊昭彥）1110114

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