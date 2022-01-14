北京冬奧倒數 美議員憂選手資安風險無言論自由

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（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）北京冬奧開幕進入倒數，美聯邦參議員史考特今天致函美國奧會高層，關切選手敏感資訊可能落入中共手中，在北京參賽期間恐無法自由發表意見，要求相關單位拿出因應作為。

2022年北京冬季奧運將於2月4日開幕，美國、英國、澳洲、加拿大等國雖已宣布外交抵制賽事，但仍計劃派選手參賽。部分人士擔憂，選手在北京期間恐面臨人身安全、言論自由或資安問題。

史考特今天致函美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）執行長赫許蘭（Sarah Hirshland）表示，在中共總書記習近平指示下，中共對維吾爾族人犯下種族滅絕，對自己人民進行大規模監控，奪走香港人民自由，且讓任何公開批評共產黨的人士噤聲。

史考特指出，中國女網名將彭帥因指控前副總理張高麗曾性侵她而遭到噤聲，中共對自由的壓迫顯露無遺，北京甚至會利用跨國企業來壓迫或影響海外美國人士。他說：「令人遺憾的事實是，言論自由在中共眼中絲毫不存在。」

史考特憂心表示，中共過去就有竊取美國公民生物與個人資訊的紀錄。此次冬奧辦在北京，中共將負責COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢準則，令人憂心。美國奧會日前據報因為知曉北京嚴酷（draconian）科技監控手段，在一份備忘錄中警告選手「應假設在中國所有數據與溝通往來都會遭到監控、入侵或阻擋」。

史考特說，美國以所有奧運選手為榮，他們為競賽項目所做的犧牲與奉獻著實令人敬佩，相關單位更應確保他們參賽期間平安且受到保護。

他表示，若美國選手希望利用賽事，表達對中共人權侵犯或壓迫言論自由的關切，這個權利應要受到保護。他也要求赫許蘭說明，美國奧會計劃採取何種作為，確保選手人身安全且能在社群媒體上自由發表意見，不需擔心受到審查壓迫，或個資遭到竊取。（編輯：馮昭）1110114