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匈牙利極右派政黨反疫苗 上千人首都遊行響應

2022/1/17 13:58
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（中央社布達佩斯16日綜合外電報導）上千人今天在匈牙利首都布達佩斯遊行，抗議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種措施。這個活動是由極右派政黨「我們的祖國運動」策劃。

路透社報導，「我們的祖國運動」（Our Homeland Movement）在4月3日選舉前，一直在宣傳強烈反疫苗、反移民訊息。

集會群眾高喊「疫苗不該強制，我們不容許脅迫」的口號，有些人手持寫有「我沒打疫苗，不是罪犯」及「受夠COVID獨裁」的標語。

匈牙利政府強制施打COVID-19疫苗的對象，僅限教師和醫護人員。

匈牙利人口約1000萬，截至目前為止有4萬237人在染疫後過世。全國疫苗接種率才剛過6成，落後西歐國家。

匈牙利有600多萬人打過至少兩劑疫苗，有330萬人接種了第3劑。

由於Omicron變異株蔓延，本週新增確診人數激增，但幾乎沒有採取任何限制措施。匈牙利政府現在提供第4劑疫苗，民眾在向醫師諮詢，並與第3劑間隔滿6個月後便能施打。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110117

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