以色列抗Omicron續供第4劑疫苗 估一週內確診降

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（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）以色列高階衛生官員今天表示，儘管初步研究顯示，接種第4劑COVID-19疫苗恐不足以預防感染Omicron變異株，當局仍將繼續提供第4劑，也預測一週後染疫人數開始下降。

早在一年前，以色列的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種速度就領先全球。以國也在去年12月開始對最脆弱和高風險族群提供第4劑（第2劑追加劑）疫苗接種。

以色列一所醫院昨天發表的初步研究顯示，接種第4劑疫苗後增加的抗體水準，會比接種第3劑後還要高，但仍然「很可能」不足以抵禦高傳染力的Omicron。

以色列衛生部次長艾希（Nachman Ash）表示，上述發現「某程度上並不令人意外」，因為已有些人在接種第4劑疫苗後感染Omicron。

艾希接受以色列軍方電台（Army Radio）訪問時強調：「不過，經過評估後，我們認為第4劑仍可有效預防重症，特別是針對年長與高風險族群。因此我呼籲民眾繼續接種疫苗。」

以色列正如其他地方，在Omicron肆虐下，染疫人數呈螺旋式上升。但當地尚未通報任何相關死亡案例，且據艾希的說法，需使用葉克膜（ECMO，體外循環維生系統）的重症患者人數也未增加。

艾希並表示：「再過一週，我們將看到染疫數字開始下降，但未來2、3週的情勢仍艱困。」

為減少疫情對經濟的衝擊，以色列昨天將確診者的強制隔離期縮短為5天。此外，為節省PCR核酸檢測用量，並減少採檢站排隊人潮，以國政府也鼓勵民眾使用居家抗原檢測套組。（譯者：施施/核稿：張正芊）1110118