英外相：英澳加強防衛聯繫 反制中國侵略

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（中央社記者丘德真雪梨20日專電）正出訪澳洲的英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）接受媒體訪問指出，英、澳兩國加強防衛聯繫，是反制中國侵略姿態的關鍵一環。

特拉斯與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天將與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於澳洲雪梨會面。特拉斯與華勒斯將會在明天（21日）出席「澳洲－英國部長級諮商會議」（AUKMIN），與澳洲外長潘恩（Marise Payne）和防長杜登（Peter Dutton）會談。

澳洲人報（The Australian）今天頭版頭條刊登特拉斯（Liz Truss）的專訪。報導指出，明天是AUKMIN於2018年首次舉行後的第二次會議，預料將會討論如何反制中國在印太地區的影響力，以及「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）成立之後的戰略移轉等議題。

特拉斯表示，這次訪問澳洲行程，是為了建構一個「自由的網絡」（network of liberty）；澳洲「絕對是促成自由民主國家聯盟的重要一部分」。

特拉斯認為，俄羅斯和中國已變得更具有侵略性。俄羅斯除了增加開往烏克蘭邊境的坦克車數量之外，還發動多起網路攻擊；中國的經濟脅迫手段也變得更為猖獗，特別是在對付立陶宛和澳洲時更是如此。

特拉斯指出，有些國家利用經濟壓力、安全壓力以及科技力量，試圖侵蝕自由和民主。

特拉斯提醒，歐洲國家依賴俄羅斯的瓦斯，亞太地區國家則日益依賴中國經濟，還有發展中國家被引誘接受中國要求附帶條件的投資。她說，針對俄羅斯和中國的侵略性態度，英國將會發出聲音。

報導指出，雖然英國政府正忙於應付北約及烏克蘭的緊張情勢、脫歐後北愛爾蘭的貿易爭端，還有英國首相強生（Boris Johnson）的「派對門」（partygate）醜聞。不過，特拉斯與華勒斯仍然騰出時間展開4天訪問澳洲行程，足以反映出英國對印太地區的重視。而且，英國同時致力與日本、印度和印尼等印太地區國家加強經濟和防衛合作聯繫。

「派對門」事件是指英國「衛報」於去年12月19日刊登照片，揭露當英國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城期間，強生與10多人卻在倫敦唐寧街官邸飲酒開趴。隨著「派對門」引爆爭議，國際媒體開始關注強生是否會在今年內下台，由特拉斯接任首相的可能性。

對此，特拉斯向澳洲人報表示，強生不會在大選前下台。她說，強生已經公開道歉；她認為強生「表現出色」，成功讓英國經濟表現強勁，自己是「全力支持」強生。

特拉斯相信，強生將會帶領保守黨（Conservative Party）迎接下一場選戰，並且將會再次取得勝利。

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據報導，特拉斯不排除AUKUS聯盟將以共同合作方式打造澳洲潛艦艦隊的可能性。也就是說，AUKUS聯盟協助澳洲建造的潛艦艦隊，有可能既不採用英國的機敏級（Astute-class）潛艦，也不採用美國的「維吉尼亞級」（Virginia class）。

莫里森於去年9月16日宣布，澳、英、美三國成立AUKUS防衛聯盟；AUKUS聯盟的第一項重大計畫是向澳洲提供技術支援，協助澳洲建造8艘核動力潛艦。（編輯：馮昭）1110120