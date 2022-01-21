特斯拉員工生產線上身亡 美國警方展開調查

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（中央社記者周世惠舊金山20日專電）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）位於加州佛利蒙特（Fremont）的工廠傳出一起命案，一名員工19日早上在生產線上身亡，全案仍在調查中。

根據加州職業安全衛生署（Cal/OSHA）在今天清晨的聲明指出，特斯拉主動向官員通報了這起員工在工廠的動力系統（powertrain）生產線上死亡的案件，相關單位仍在搜集更多資料以調查了解原因。

這起命案最早由佛利蒙特當地電視台KTVU在昨天披露報導。佛利蒙特位於舊金山灣東南方，人口約24萬人、超過半數是亞裔，因特斯拉工廠設於此而更加有名。

佛利蒙特消防隊18日清晨約5時38分時，接獲來自特斯拉工廠內的一通緊急醫療求助電話，消防隊發言人諾爾斯（Aisha Knowles）表示，當調度人員接獲消息提到，廠內一名男子可能被困在機器中時，那通電話立即升級為救援任務的電話。

第一批消防隊員抵達現場後，回報該起意外並沒有涉及工廠的機械設備，而醫療人員宣布該男已經死亡。警方仍在調查這起命案的細節，包括死者的身份等，截至發稿時間尚未有正式回應。

事實上，大約在一個月前，特斯拉的這家工廠才剛發生一起員工之間衝突所導致的槍殺命案。

當地警方在去年12月底指出，命案發生當天，29歲索里馬（Anthony Solima）突然宣佈離職，他離開工廠後又返回廠區的停車場，等待42歲同事布雷瑟（Lee Braiser）輪班結束後對其後腦勺開槍，布雷瑟當場死亡。索里馬被控謀殺和持有攻擊性武器等罪名。（編輯：高照芬）1100121