美攜手盟邦統一口徑 警告俄羅斯勿犯烏克蘭

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（中央社柏林/基輔20日綜合外電報導）美國總統拜登昨天演說時對如何回應俄羅斯可能的「小規模入侵」，說法引起盟邦解讀上的混淆。美國和其他西方國家今天尋求就烏克蘭議題展現團結和強硬立場。

拜登昨天在上任週年記者會的說法似乎暗示，若俄羅斯發動小規模攻擊，西方反彈力道也會小得多。白宮隨後急發聲明澄清，拜登的意思是所有軍事入侵都會引發「嚴峻」回應，非軍事侵略（例如準軍事攻擊）則會招致「對等」回應。

●記者會發言惹烏克蘭不悅 拜登急澄清

拜登今天澄清說：「我已向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）講得十分清楚，他不會誤解。如果有任何俄羅斯部隊移動跨越烏克蘭邊境，就是入侵。」

拜登告訴媒體，這類入侵行動將會遇上「我方經協調的嚴峻回應措施，例如與我方盟友詳細討論過的經濟反制」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對於拜登昨天的說法反應強烈。他今天在推特上寫道：「我們想提醒大國，沒有小規模入侵和小國之分。就像對失去摯愛的人來說，沒有什麼小傷亡、小悲傷這回事。」

●外交官員會談 美英德法展現團結

路透社報導，拜登昨天發言惹議後，美國政府和盟邦隨即進入損害控制模式，強調團結一致立場。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在德國首都柏林與德國、法國和英國的部長級官員會面。他在與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）的記者會上說：「無論俄羅斯選擇哪條路，都會發現美國、德國和盟邦團結一致。」

貝爾伯克在記者會上說：「我們迫切要求俄羅斯採取措施讓局勢降溫。任何進一步的挑釁或侵略行動都會導致嚴重後果。」

布林肯21日將在瑞士日內瓦和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。

法新社提到，外界愈來愈擔心歐洲會爆發重大衝突。英國首相強生（Boris Johnson）警告俄羅斯，若向烏克蘭進軍，不只對歐洲造成影響，「對全世界來說將是一場災難」。

至於俄國方面，莫斯科表示美國屢屢揚言制裁無助平息局勢。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110121