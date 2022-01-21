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美國最老人瑞115歲安詳辭世 生前全球第七長壽

2022/1/21 21:02（1/21 21:24 更新）
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（中央社內布拉斯加州奧瑪哈21日綜合外電報導）根據美國最年長人瑞蘇克利夫（Thelma Sutcliffe）家人的說法，1906年10月1日出生的蘇克利夫於17日過世，享嵩壽115歲又108天。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蘇克利夫的外甥94歲的索倫森（Robert Sorenson）說：「她在奧瑪哈（Omaha）一家養老院安詳辭世。」

美國老人醫學研究組織（Gerontology Research Group）統計，蘇克利夫於2021年4月17日成為最年長美國人瑞。另外，她也是全世界第七長壽者。

蘇克利夫的老朋友梅森（Luella Mason）告訴CNN，蘇克利夫失去大部分視力和部分聽力，但她在其他方面「仍然非常敏銳」。

梅森說，蘇克利夫把自己的長壽歸功於她從未生孩子、絕不吸菸，且堅信永遠不要擔心任何事情。

索倫森最後一次見到他的阿姨是兩年前。住在鳳凰城地區的索倫森說：「我們本來計劃見面，但爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情；我們經常電話聯絡。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110121

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