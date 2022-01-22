基努李維將參加「西藏之家」演唱會 3月3日登台

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國雜誌「滾石」（Rolling Stone）報導，好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves）將參加「西藏之家」（Tibet House）慈善演唱會。

「滾石」指出，基努李維將與佩蒂史密斯（Patti Smith）、特雷阿納斯塔西奧（Trey Anastasio）及傑森伊斯貝爾（Jason Isbell）等藝人，參與「西藏之家」（Tibet House）定於3月3日舉行的線上年度慈善演唱會。

基努李維曾在1993年電影「小活佛」（Little Buddha）中飾演悉達多太子（Prince Siddhart），外界長期以來將他與靈性及哲學聯想在一起，「滾石」報導「基努李維之道」（The Tao of Keanu Reeves）是例證之一。

「西藏之家」是應達賴喇嘛（Dalai Lama）要求而成立的國際非營利文化保護組織，意在保存、呈現及保護西藏古代傳統、哲學、心靈科學、藝術及文化。

針對這項消息，中國社群媒體上湧現愛國主義人士的呼聲，呼籲抵制基努李維主演的電影「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）。（譯者：陳正健）1110122