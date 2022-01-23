偷渡客躲貨機前輪 熬過高空低溫從非洲安抵荷蘭

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（中央社阿姆斯特丹23日綜合外電報導）荷蘭憲兵隊表示，一名偷渡客躲在盧森堡貨運航空公司（Cargolux）貨機的前輪部位後，從非洲出發，今天安然抵達阿姆斯特丹的史基普機場（Schiphol）。

負責荷蘭境管的憲兵隊在聲明中表示，偷渡男子目前狀況良好，已被送往醫院。

荷蘭皇家憲兵隊（Koninlijke Marechaussee）發言人赫爾蒙茲（Joanna Helmonds）說，目前尚未確定男子年齡和國籍。

她表示：「我們首先關注的當然是他的健康狀況。有人竟能在如此高寒之處存活下來，這肯定非常罕見。」

盧森堡貨運航空發言人透過電子郵件，證實這名偷渡客藏身旗下義大利盧森堡貨運航空（Cargolux Italia）營運的一架飛機；在當局和公司完成調查前，他們無法進一步置評。

根據史基普機場網站和航班追蹤數據，今天只有一班盧森堡貨運航空的貨機抵達史基普機場，為一架從南非約翰尼斯堡（Johannesburg）啟程、中途停靠肯亞奈洛比（Nairobi）的波音747貨機。

機場發言人拒絕回答關於此事的問題。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110123