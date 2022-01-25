COVID惹禍 加拿大2020年預期壽命年減幅度創紀錄

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（中央社渥太華24日綜合外電報導）加拿大統計局今天發布的初步報告顯示，境內2020年預期壽命年減幅度創下新高紀錄，主因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成，而2020年是疫情爆發首年。

路透社報導，COVID-19是加國2020年第3大死因，加拿大統計局（Statistics Canada）表示疫情的衝擊也可能間接推高治療延誤、用藥增加的死亡人數。

加拿大統計局的發現與牛津大學（Oxford University）去年研究結果大致相符。牛津大學報告說，校方研究檢視的29個國家中，有22國的2020年預期壽命比前一年減逾6個月。

加拿大2020年預期壽命減短0.6年至81.7歲。當年加國當局仰賴封鎖和其他限制措施來對抗COVID-19蔓延。

COVID-19大流行重大影響加拿大死亡率，預期壽命出現目前死亡率測量系統1921年成立以來的最大減幅；包括安大略（Ontario）和魁北克（Quebec）等省分都觀察到最大的預期壽命年減幅度，這兩省占加拿大約3800萬總人口數的逾6成。

2020年加拿大所有死亡人口中，COVID-19病亡者占5.3%，僅次罹癌死亡的26.4%與心臟疾病致死的17.5%。

雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute）今天發布的調查顯示，對抗COVID-19對抗兩年多，加拿大人疲憊、挫折又焦慮不安。研究報告說，加國每3人就有1人說他們也有心理健康問題的困擾。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110125