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東加火山噴發
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東加火山噴發2/40

澳洲軍艦官兵染疫 馳援東加救災任務受阻

2022/1/25 19:14
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（中央社記者丘德真雪梨25日專電）南太平洋島國東加15日海底火山噴發。紐西蘭及澳洲先後派遣軍機及軍艦支援救災，但由於一艘馳援東加的澳洲軍艦多名官兵染疫，導致支援救災任務受阻。

位在南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日噴發。海底火山的位置距離東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）北方65公里。噴發歷時8分鐘，造成震波並引發海嘯，巨浪甚至一路直達美國阿拉斯加州、日本和南美洲，首當其衝的東加更是災情慘重。

據澳洲新聞網站news.com.au今天報導，澳洲最大型軍艦阿得雷德號（HMAS Adelaide）本來預訂明天抵達東加，但由於艦上600名官兵有23人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），預料救災任務將受阻。

澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）今天接受澳洲天空新聞（Sky News）訪問時表示，雖然東加迫切需要澳洲支援救災，但東加希望避免受到疫情侵襲的風險。

報導提到，東加自從去年10月起就沒有新增COVID-19確診病例。

杜登解釋，阿得雷德號或許可以停泊在東加，但僅能將救災物資卸下，船上人員將不會上岸，也不會與岸上人員有任何接觸。他估計，阿得雷德號有可能會在東加的港口滯留數天，以等候東加指示。

news.com.au報導提到，一位不具名澳洲國防部發言人發出聲明，指阿得雷德號艦上的染疫患者是無症狀，或輕微症狀，艦上所有確診者和密切接觸者均已按照防疫安全規定接受隔離。

這項聲明提到，阿得雷德號擁有優良醫療設施和充足的檢測設備，艦上醫院附設有40張病床和一間加護病房；艦上所有人員都已接受COVID-19疫苗接種。

報導還提到，澳洲一架人道專機原訂1月21日飛抵東加，但由於機上人員染疫也被迫中途折返。

另外，澳洲空軍一架C-17環球霸王式巨型飛機（Globemaster）已於1月20日飛抵東加支援救災。（編輯：陳惠珍）1110125

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