澳馳援軍艦爆染疫 仍將停靠東加零接觸卸貨救災

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（中央社東加努瓜婁發26日綜合外電報導）澳洲一艘爆發COVID-19群聚疫情的軍艦今天將遵照嚴格的「零接觸」規定，停泊在東加，對這個近日遭遇海底火山噴發與海嘯雙重天災的國家遞交亟需的援救物資。

法新社報導，東加衛生部長皮亞卡拉（Saia Piukala）表示，阿得雷德號（HMAS Adelaide）軍艦上的官兵將遵守嚴格的衛生規定，以確保東加維持無疫情狀態。

東加2020年初關閉邊境，至今全國僅通報一起COVID-19病例，此病患去年10月從紐西蘭返國，後已完全康復。

皮亞卡拉告訴記者：「軍艦（阿得雷德號）將靠港停泊，不會有任何接觸。 船上澳洲人將卸下物資，並駛出港口。」

皮亞卡拉表示，零接觸規定將適用於所有救援物資，包含阿得雷德號，亦即從外國飛機和船艦卸下的一切物品都將隔離放置3天，東加當局才會著手處理。

南太平洋東加王國海底火山15日噴發，掀起滔天巨浪並使這一島國籠罩在有毒火山灰下。作為國際救災行動的一環，阿得雷德號運載約80公噸物資，包含水、醫療用品和工程設備。

儘管阿得雷德號全體官兵在軍艦駛離澳洲布里斯本前，COVID-19檢測皆呈陰性，澳洲官員昨天指出，艦上已有23人染疫；皮亞卡拉則表示，這一數字今天增加到29人。

路透社報導，澳洲政府今天表示，將再提供相當143萬美元的人道援助經費給東加，使援助總額來到相當300萬美元。

澳洲當局並表示，現正擴大援助範圍，包括恢復東加電力和通訊，以及救援物資的存放及運送。

此外，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）今天表示，清除東加機場的火山灰以使飛機能安全著陸後，人道援助規模正在擴大；有了更多物資，工作人員和志工正加緊運送飲用水，並在東加的許多島嶼上建立避難所。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110126