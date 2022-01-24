秘魯海灘原油外洩 生物學家忙搶救海鳥

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（中央社利馬23日綜合外電報導）南太平洋東加王國海底火山15日噴發掀起波濤巨浪，導致秘魯海岸發生6000桶原油外洩事件，數十隻海鳥身上沾滿原油，保育類企鵝也未能倖免，利馬一座動物園正忙著伸出援手。

超過40隻鳥類從受汙染的海灘及保育地獲救後，被送往利馬的Parque de Las Leyendas動物園，其中包括被國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature）列為瀕危物種的漢波德企鵝（Humboldt）。

生物學家白穆德斯（Liseth Bermudez）告訴法新社說：「這些鳥類的預後情況不明朗。」

「我們正竭盡所能，這情況不常見，但我們會盡力。」

獸醫團隊正在照顧這些鳥類，以特殊清潔劑清洗牠們身上布滿的原油，也替牠們注射抗黴與抗菌藥物，並補充維他命。

白穆德斯邊照料鳥兒邊感嘆說：「這種情況秘魯史上前所未見。沒想到這麼嚴重。」

一艘郵輪昨天在煉油廠卸貨時，因海嘯衝擊造成原油外洩，近100萬公升原油流入海上，秘魯隨即宣布環境緊急狀態。

利馬附近外洩的原油汙染海灘並破壞漁業及觀光業，工作人員正忙著善後。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110124