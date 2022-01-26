台灣首度參與都柏林農曆新年 踢踏舞三太子打頭陣

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駐愛爾蘭代表處今年首度參加首都都柏林（Dublin）市政府的農曆新年活動，邀請當地3位專業舞者演出，創意結合愛爾蘭踢踏舞、電子音樂及台灣民俗藝陣，是雙邊文化交流新嘗試。圖為舞者彩排留影。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年1月25日

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（中央社記者陳韻聿倫敦25日專電）駐愛爾蘭代表處今年首度參加首都都柏林（Dublin）市政府的農曆新年活動，邀請當地3位專業舞者演出，創意結合愛爾蘭踢踏舞、電子音樂及台灣民俗藝陣，是雙邊文化交流新嘗試。

此外，代表處將在節慶期間於28日推出全新的領務大廳展覽主題「台灣，文化多元的美麗之島」，除了保留既有的掌中戲人偶、古典瓷瓶等展出文物外，更新添台灣原住民、客家文化等元素，包括工藝品、攝影作品、留學愛爾蘭台灣畫家的原住民主題畫作，呈現台灣多元文化之美。

自2008年起，都柏林市政府每年舉行農曆新年慶祝活動，原本名稱為「都柏林中華新年」（Dublin Chinese New Year），且僅與中國駐愛爾蘭大使館合作，但經過愛爾蘭亞洲社群數年爭取，今年正式改名為「都柏林農曆新年」（Dublin Lunar New Year）。

「都柏林農曆新年」強調廣納東亞文化，節目提供者有日本、韓國、越南、馬來西亞、台灣等大使館或代表處，以及主要由香港移民組成的粵語社群、西藏人社群等，主要活動今年在1月28日至2月6日舉行，台灣首次參與。

駐愛爾蘭代表處指出，在僑務委員會支持下，駐處與都柏林的中文學校合作，舉辦台灣三太子舞蹈表演及台灣飯糰製作品嘗活動。

舞蹈表演邀請愛爾蘭專業舞者布萊恩（Scott Brien）、赫弗南（Scott Heffernan）與歐凱勒漢（Nial O'Callaghan）演出，其中布萊恩還曾獲愛爾蘭踢踏舞全球大賽17歲級亞軍。

代表處表示，舞者結合愛爾蘭與台灣元素的新創舞碼為雙邊文化互動提供新方向。表演影片將在28日於「都柏林農曆新年」官網上線。（編輯：陳政一）1110125