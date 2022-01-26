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美日強化警戒中國 美軍無人機將首駐自衛隊基地

2022/1/26 11:37
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（中央社東京26日綜合外電報導）美國與日本為強化警戒與監視中國的海上活動，美軍的無人機將首度進駐日本自衛隊基地，兩國正研擬於鹿兒島縣海上自衛隊的鹿屋航空基地配備7架MQ-9無人偵察機。

日本放送協會（NHK）報導，美日兩國政府在本月7日舉行的外交與國防部長「2加2會談」中，鑒於中國在日本西南諸島（日本稱南西諸島，是從九州最南端一直延伸到台灣北方的一條島鏈）等海域活動日趨頻繁，有共識兩國將增加共同使用軍事設施。

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美日兩國為強化警戒與監視，正研擬於鹿兒島縣海上自衛隊的鹿屋航空基地，配備7架美軍MQ-9無人偵察機，規劃將由美軍相關人士等約100人規模進行運用與整備工作。

報導指出，這是美軍的無人機首度進駐自衛隊基地，兩國政府負責人將於2月前往基地，調查機庫與宿舍等相關設施狀況。防衛省也將在近期向基地所在地的市長進行說明，尋求當地合作。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110126

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