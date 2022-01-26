俄國進一步打壓 異議領袖納瓦尼列恐怖分子名單

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俄羅斯25日將身陷囹圄的克里姆林宮頭號批評者納瓦尼與其若干盟友列入「恐怖分子和極端分子」名單。（圖取自facebook.com/navalny）

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯今天將身陷囹圄的克里姆林宮頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny）與其若干盟友列入「恐怖分子和極端分子」名單，作為打擊反對派的進一步舉措。

俄羅斯聯邦金融監督局（Rosfinmonitoring）今天將納瓦尼和他的得力助手索波爾（Lyubov Sobol）等盟友列入恐怖分子和極端分子資料庫。

過去一年，俄羅斯對異議人士展開前所未見的鎮壓行動，總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號批評者納瓦尼去年1月被判刑入獄，他的政治網絡也被列為遭查禁的組織。

包括索波爾在內，納瓦尼最親近的盟友幾乎都已逃離俄羅斯。

根據納瓦尼創辦的「反貪腐基金會」（FBK），他的十多名盟友都被列入恐怖分子和極端分子名單，包括基金會的主要調查員阿爾布羅夫（Georgy Alburov）、律師吉馬迪（Vyacheslav Gimadi）和數名納瓦尼地方辦公室的前協調員。反貪腐基金會去年被貼上「極端主義」標籤後，已被迫關閉。

除了反貪腐基金會和納瓦尼的地方辦公室，遭俄羅斯列入恐怖極端組織資料庫的還有右翼民族主義團體和外國「恐怖」組織，包括塔利班（Taliban）和伊斯蘭國（IS）。

此外，納瓦尼的另外兩名重要盟友伏科夫（Leonid Volkov）、日丹諾夫（Ivan Zhdanov）本月稍早也被列入恐怖分子和極端分子名單，兩人今天對「恐怖分子」標籤加以嘲諷。

伏科夫推文說：「能在我們『極端分子和恐怖分子』的優秀團隊中工作，我感到驕傲。」

美國和歐盟都譴責俄國此一舉措。俄羅斯近期在烏克蘭邊境集結大軍，升高莫斯科與西方國家的緊張關係。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華盛頓告訴記者，這代表俄羅斯對獨立公民社會的持續鎮壓來到了新低點。

普萊斯說：「我們敦促俄羅斯停止濫用『極端主義』名稱來攻擊非暴力組織，結束對納瓦尼先生和其支持者的鎮壓，並履行尊重並確保人權和基本自由的國際義務。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110126