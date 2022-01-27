美中外長通話 布林肯強調俄烏危機威脅全球經濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京27日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天告訴中國外長王毅，俄羅斯對烏克蘭的步步進逼威脅到全球安全與經濟。王毅則告訴布林肯，俄羅斯合理的安全憂心應當得到重視和解決。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天和中國外交部長王毅通話。國務院發言人普萊斯（Ned Price）會後轉述說：「國務卿布林肯強調，俄國進一步向烏克蘭尋釁，已威脅到全球經濟與安全，降溫緊張和走外交途徑是解決問題的負責任作法。」

美國國務院在聲明中表示，布林肯與王毅還就如何一同推進美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月15日視訊通話後的相關工作交換意見，包括管控戰略風險、合作應對衛生安全與氣候變遷。

中國外交部指出，王毅告訴布林肯，華府必須「停止干擾」即將到來的北京冬季奧運。

王毅除表示當務之急是美方應當停止干擾北京冬奧會，還說華府也必須在台灣議題上「停止玩火、打牌」。

對於烏克蘭與俄羅斯間的緊張，王毅告訴布林肯「俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決」，強調一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。（譯者：盧映孜、陳亦偉）1110127