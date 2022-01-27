王毅布林肯通電話 談及烏克蘭籲各方保持冷靜

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（中央社臺北27日電）中國外交部今天公布，國務委員兼外交部長王毅與美國國務卿布林肯26日通電話，雙方談及烏克蘭問題。王毅呼籲各方保持冷靜，通過談判達到歐洲安全，而俄羅斯的合理安全關注也應獲得重視。

中國外交部網站公布，中國外長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，布林肯通報了美國在烏克蘭問題上的立場，王毅表示，解決烏克蘭問題應回到「新明斯克協議」原點上，只要符合這一協議及精神，中國都會支持。他呼籲各方保持冷靜，不要做刺激局勢緊張，炒作渲染危機的事情。

王毅又表示，一國安全不能以損害其他國家安全為代價，也不能以地區安全為由強化甚至擴張軍事集團。各方應摒棄冷戰思維，通過談判達到歐洲安全。王毅同時強調，俄羅斯的合理安全關切應獲得重視及解決。

在中美關係方面，王毅表示，美國應停止「干擾北京冬奧」、在台灣議題上玩火打牌，及打造各種反華遏華的「小圈子」。目前最重要是落實去年11月中國國家主席習近平及美國總統拜登視訊會面達成的重要共識，兩國相互尊重、和平共處及合作共贏三個原則。

王毅表示，拜登曾經表示不尋求改變中國體制，也不支持「台獨」，但至今美國對中國的政策基調沒改變，沒落實拜登的表態。

中國外交部引述布林肯表示，中美兩國外長經常性溝通非常重要，拜登在去年的兩國元首視訊會面中闡述的立場沒有改變，美中既有利益交集，也存在分歧，美國願以負責任的態度管控分歧。

布林肯說，美國的「一個中國」政策沒有改變，「美方會為美運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。」（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110127