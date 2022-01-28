洛杉磯貨櫃列車失竊案 80多把槍枝憂落入幫派

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國洛杉磯貨櫃列車竊案頻傳，鐵軌上滿是竊賊丟棄的紙箱。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）美國洛杉磯鐵路貨櫃竊盜頻傳，鐵軌一片狼藉照片1月中曝光，媒體形容「有如第三世界」。美國媒體報導，失竊物品中包括80多把槍枝，恐怕落入幫派手中。

美國國家廣播公司（NBC）洛杉磯地方台今天報導，近幾個月來，貨櫃列車停放洛杉磯鐵路遭到破壞行竊的物品中，包括36把手槍和46把半自動散彈槍，目前為止，只追回2把槍枝。

警方日前宣布，列車竊案的失竊物品當中包含槍枝，但沒有公布明確數字。洛杉磯市警局長摩爾（Michael Moore）對外表示，擔憂這批槍枝進一步增加洛杉磯市的暴力事件。

上星期洛杉磯市警局總共逮捕120多人，涉嫌闖入鐵道、破壞車廂、偷走貴重物。警方表示，幫派分子是參與火車竊盜案的嫌犯之一。

洛杉磯一連串火車貨櫃遭破壞、行竊，在15日照片曝光後，鐵軌上滿是被竊賊隨手丟棄的紙箱雜物，一片狼藉的景象受到全世界媒體的注意，形容為「有如第三世界國家」。

供應鏈堵塞加上保全警力不足，暫時停放的貨櫃列車成為竊賊下手的目標。加州州長紐松（Gavin Newsom）20日視察現場，脫下西裝與工作人員一起清理垃圾，宣示加強執法。

美國媒體報導，自去年夏天以來，洛杉磯地區的貨櫃列車已經連續被搶，包括大尺寸電視螢幕、家電、衣物等貨品遭竊。（編輯：馮昭）1110128