印度中亞首屆高峰會 同意每兩年固定召開會議

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（中央社記者林行健新德里28日專電）印度與中亞5國昨天舉行首屆「印度-中亞高峰會」（India-Central Asia Summit），討論經貿、安全與衛生等議題，各方同意建立峰會機制，今後每兩年舉辦一次峰會。

基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情依然嚴峻，這場峰會昨天以視訊方式舉行，由印度總理莫迪（Narendra Modi）主持。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、土庫曼總統貝迪穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedov）和烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）等人出席。

根據會後發表的「德里宣言」，各國同意建立峰會機制，今後每兩年舉辦一次峰會，印度將在新德里設置「印度-中亞中心」，做為峰會秘書處。

此外，各國也將定期舉辦外交部長、貿易部長、文化部長和安全官員會議。

會中各國領袖討論貿易與連接性、國家發展、國防與安全、文化與人民往來等領域的合作，具體項目有太陽能基礎設施連接、阿富汗局勢、伊朗查巴哈港（Chabahar Port）的貿易運用、佛教展覽、印度-中亞共通語辭典編撰、反恐聯合演習、青年代表團訪問及外交官培訓等。

領袖們重申支持阿富汗的和平、安全與穩定，建構一個真正具代表性、包容性的政府，而莫迪也傳達印度願繼續為阿富汗人民提供人道援助的承諾。

現今COVID-19疫情也是討論焦點之一，各國領袖呼籲國際社會以即時、有效、透明與非歧視的方式因應衛生挑戰，並強調世界各國在後疫情時代需建構以互信、恢復力與可靠性為基礎的多元化供應鏈。

今年適逢印度與這些中亞國家建交30週年，各方同意舉辦慶祝活動，並發行紀念郵票。（編輯：陳惠珍）1110128