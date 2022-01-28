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宏都拉斯前總統涉毒案 進中美洲議會獲豁免權

2022/1/28 15:35
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（中央社宏都拉斯首都德古西加巴27日綜合外電報導）宏都拉斯前總統葉南德茲在美國法院的聽證會被控協助毒品販運，不過他今天才剛卸任旋即宣誓成為中美洲議會議員，使得他在當地獲得免於被起訴的豁免權。

路透社報導，媒體揣測葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）一旦卸任，將被美國以毒品販運的罪名起訴，但他在卡蕬楚（Xiomara Castro）就任成為宏都拉斯新任總統的數小時後，正式加入總部在瓜地馬拉的區域組織「中美洲議會」（Parlacen）。

中美洲議會在聲明中表示，葉南德茲在中美洲議會的任期為4年，這符合組織規章，也就是中美洲議會成員包括正、副總統及其他由直接選舉當選的議員。

中美洲議會賦予議員免於被起訴的豁免權，但若議員的母國要求，可以取消或暫停豁免權。

中美洲議會前議員、執業律師埃切尼克（Arturo Echenique）說：「當葉南德茲宣誓成為中美洲議會議員，他就享有成為中美洲議會一分子所賦予的豁免權。」

在宏都拉斯執政8年的葉南德茲是美國反毒行動的盟友，他一再否認自己與毒販的關係，美國法院也從未正式起訴他。

美國聯邦眾議院議員杜瑞絲（Norma Torres）今天呼籲立即起訴葉南德茲，並要美國官方將他引渡。

杜瑞絲在聲明中說：「總統葉南德茲是破壞宏都拉斯法治，也是護庇並協助毒販的核心人物，他已多次被認定是多起毒品販運案的同謀。」（譯者：李晉緯/核稿：曹宇帆）1110128

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