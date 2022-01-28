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首頁 / 國際

勞力短缺 美宣布增發2萬個H-2B臨時工作簽證

2022/1/28 18:20
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國政府今天宣布，將在本財年上半年額外核發2萬個H-2B簽證，以緩解美國的勞工短缺壓力。

路透社報導，美國國土安全部與勞工部發表聲明說，此次額外增加2萬個季節性工作簽證，目的是幫助無法在3月31日前成功增聘到勞動力即會蒙受嚴重損失的雇主。

國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示：「我們正為雇主提供維持業務所需的資源和支持，同時擴大入境美國的合法管道。」

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國土安全部表示，雇主本月28日將可取得這些增發的簽證；並說，這些簽證核發的時機，正值美國就業成長創新高而勞動力參與減少之際。

國土安全部表示，這2萬個簽證中有6500個將留給來自海地、薩爾瓦多、瓜地馬拉與宏都拉斯的申請人；其餘名額則留給過去3個財年中某一年曾申請到H-2B簽證或獲准轉換H-2B身份的其他國籍回流工人。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110128

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