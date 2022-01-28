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防疫作為招怨 紐西蘭總理支持度跌至上任來最低

2022/1/28 20:19
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（中央社威靈頓27日綜合外電報導）隨著紐西蘭民眾對總理阿爾登防疫作為的批評及對經濟狀況的懷疑加重，民意調查顯示，阿爾登的支持率已滑落到2017年上任以來最低點。

1News-Kantar今天公布的民調顯示，阿爾登（Jacinda Ardern）在理想總理人選部分獲得35%支持率；不過民調也顯示，她領導下的中間偏左聯合政府仍將在2023年底的下次選舉中獲勝。

反對黨領袖盧克森（Christopher Luxon）支持率則上升13個百分點至17%。

盧克森最近接任保守的國家黨（National Party）黨魁一職，這個中間偏右政黨的支持率與阿爾登所屬工黨（Labour Party）拉近了5個百分點，此刻兩黨支持率分別為32%和40%。

阿爾登在2019年末人氣下滑，當時僅36%民眾認為她是理想總理人選，但在她成功遏制紐國COVID-19疫情而備受讚譽之際，這一數字在2020年大選前夕飆升至空前的63%。

此後，批評者指控阿爾登的政策調整速度不夠快，無法應對Delta和Omicron變異株的挑戰；採取嚴格邊境政策以致海外紐國人民難以返國，也引發民怨。

此外民調顯示，49%受調者對經濟抱持悲觀態度，僅22%預期，經濟在未來12個月會有所改善。民調發布前，官方數據顯示，紐西蘭年通膨率達到5.9%的30年高檔。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110128

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