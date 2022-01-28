Omicron來勢洶洶 占義大利新增確診96%

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（中央社米蘭28日綜合外電報導）義大利國家衛生院今天表示，當前義大利境內的新增確診病例，幾乎都是感染傳染力強的變異株Omicron，元月17日的快篩調查顯示，將近96%的新增確診都是Omicron患者。

路透社報導，先前從元月3日起的調查顯示，Omicron的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例占了81%，如今已達近96%。

義大利國家衛生院（National Health Institute, ISS）發表聲明說：「元月17日，Omicron為義大利的主流病毒株，估計感染普及率高達95.8%，於此同時，另個變異株Delta的確診樣本只占4.2%。」

聲明指出，上述分析是彙整義大利全境21個地區與自治省境內共124個實驗室，採檢2486快篩檢體的檢測結果。

另據世界衛生組織（WHO）本週公布的報告，Omicron占當前全球新增確診病例數的89.1%，而Delta占10.7%。

不過最近幾天義大利的新增確診病例增幅趨緩。時間回到2020年初，當時義大利曾是最先爆發COVID-19疫情的西方國家。

義大利衛生部27日通報15萬5697起確診病例，低於前一天的16萬7206例，於此同時，死亡病例由426例降至389例。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1110128