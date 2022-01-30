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疫情12/300

東京新增病例創週日新高 日本全境重症患者續增

2022/1/30 18:45（1/30 19:08 更新）
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日本全境COVID-19疫情延燒，東京都30日新增1萬5895例確診病例，創週日新高紀錄。圖為30日東京街頭。（共同社）
日本全境COVID-19疫情延燒，東京都30日新增1萬5895例確診病例，創週日新高紀錄。圖為30日東京街頭。（共同社）
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都今天新增1萬5895例確診病例，創週日新高紀錄；日本全境重症患者增至767人，是前一週430人的約1.8倍。

日本讀賣新聞報導，東京都目前專用病床使用率已來到48.5%，接近東京都啟動檢討是否籲請中央發布「緊急事態宣言」的50%門檻。大阪府今天新增9135例確診病例。

朝日新聞報導，有關日本政府發布「緊急事態宣言」的可能性，執政黨自民黨政務調查會長高市早苗在電視節目上表示：「是有可能的，雖然發布會對經濟造成影響，但生命是最重要的事，我認為政府會毫不猶豫地判斷。」

富士新聞網報導，日本政府厚生勞動省表示，截至今天為止全境重症患者數為767人，較29日增加33人，相較上週22日的430人約為1.8倍。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬5895例確診病例，創週日新高紀錄，也是連續4天單日新增逾1萬5000例。東京都今天重症患者較29日增加1人，總數23人。

鄰近東京都的千葉縣今天新增4258例確診病例，是首度單日逾4000例，創疫情爆發以來單日新高紀錄，至今累計病例數14萬2586例，包括1049例死亡病例。

同樣鄰近東京都的埼玉縣今天新增5315例確診病例，單日新增首度逾5000例，創單日新高紀錄，至今累計病例數16萬5352例，包括1067例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增838例確診病例，較29日的979例來得減少，至今累計病例數8萬2348例。駐沖繩美軍基地今天新增89例確診病例。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110130

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