新加坡春節盛典登場 老虎造型燈飾照亮濱海灣花園

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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）新加坡春節盛典「春到河畔」活動今晚正式於濱海灣花園登場，除了現場表演，還有巨型財神爺、十二生肖等各樣燈飾雲集；因應虎年到來，現場也有不少老虎造形燈飾，增添年節氣氛。

歷史悠久的「春到河畔」一向是新加坡人慶祝農曆新年不可缺少的春節盛典之一，今年邁入第36個年頭。去年受到疫情影響，活動首度離開老地方「濱海灣浮動舞台」，移師濱海灣花園舉行。

今年活動同樣在濱海灣花園登場。春到河畔工委會節目主任方百成接受中央社記者訪問時說，去年因為疫情的關係，舞台不能有現場表演，進場人數也有嚴格限制，每個時段最多只允許2000人。

他說，今年活動人數放寬至每個時段最多4400人進場，若以每天3個時段計算，單日最多可有一萬多人入場。不過，這仍比不上疫情前，活動期間總計吸引逾百萬人的盛況。

與往年相同，各樣璀璨燈飾仍是今年「春到河畔」活動主要亮點之一，主辦單位表示，這次共有30個大型燈飾，比以往多了6個。其中最顯眼的就是佇立於擎天樹觀景台旁邊的巨型財神爺燈飾，由財神爺手裡抱著福袋，撒出一個個金幣，象徵財源滾滾。

因應虎年到來，今年活動有不少老虎造型燈飾，方百成指出，虎年給人的印象通常是有點兇但又有勇猛、剛強的感覺，「我們的燈飾必須得勇猛、剛強，但不可以兇」。

他舉例說，財神爺身旁的老虎燈飾看起來就不是那麼兇猛，另一組展示於水面上的「虎嘯龍吟」燈飾，其中2隻老虎看起來也不兇，「但是很嚴謹的注視大家」。

其他燈飾包括以家人、情侶為主題的「甜甜蜜蜜」燈飾、以拜年習俗為主題的「大吉大利」，還有「笑口常開」燈飾，以面帶微笑的一家人為主角。

「心想事成」燈飾以一個女孩望向窗外、想像出國度假的心情為主軸，呈現許多人心中的盼望—疫情早日結束，出國旅遊不再備受限制。

另外，在歡慶春節的同時，防疫也不能馬虎，為管控人潮，主辦單位規定民眾須事先上網預定免費門票才能入場，活動僅限已完整接種疫苗者進場，也有專人在場提醒民眾保持社交距離。目前門票已索取一空。

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今年「春到河畔」同樣結合線上、線下方式進行，並恢復現場歌唱、舞蹈等表演項目。活動今晚舉行開幕式，由新加坡總理李顯龍親自到場敲鑼揭幕，主辦單位也邀請各國駐星使節、代表共襄盛舉，出席者包括駐新加坡代表梁國新等人。

受疫情影響，「春到河畔」這2年的表演團體都來自當地。疫情前，國立台灣藝術大學舞蹈系、文化大學華岡舞團等團體都曾受邀赴星演出。（編輯：黃自強）1110130

新加坡春節盛典「春到河畔」活動於濱海灣花園登場，因應虎年到來，現場有不少老虎造型燈飾，包括展示於水面上的「虎嘯龍吟」。圖攝於29日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年1月30日