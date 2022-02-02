東京新增2萬1576人確診 首度破2萬例大關

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（中央社東京2日綜合外電報導）東京都2日新增2萬1576人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），首度單日確診突破2萬例大關。另都內新增6人染疫不治。

日本放送協會（NHK）報導，東京都2日宣布，都內不滿10歲至100歲以上男女共2萬1576人確診感染COVID-19，這是單日染疫首度突破2萬例大關，較先前於1月28日創下的1萬7631人染疫的單日最高紀錄，多了將近4000例，顯示感染持續擴大。

此外，2日的確診總數中，包括密切接觸者出現症狀後，未經過檢驗而由醫生逕行診斷判定為確診者的「特例疑似症患者」。

2日確診數也是上週三的1.5倍多。2日確診病例依年齡族群區分，以20多歲族群最多，共4039人，占全體18.7%。其後依序為30多歲3741人（17.3%）；40多歲3496人（16.2%）；不滿10歲3300人（15.3%）。65歲以上高齡者共1823人（8.4%），較1月29日的先前最多人數還要多出500餘人。

此外，依東京都基準統計的重症患者，較前一天增加1人共30人。

都內2日新增6人染疫不治，為60多歲至100歲以上男女。（譯者：劉學源）1110202