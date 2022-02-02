更多編輯台推薦新聞：
美國超級閃電長768公里 刷新全球紀錄
國際

美國超級閃電長768公里 刷新全球紀錄

Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購
國際

Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情14/300

東京新增2萬1576人確診 首度破2萬例大關

2022/2/2 17:58（2/2 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）東京都2日新增2萬1576人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），首度單日確診突破2萬例大關。另都內新增6人染疫不治。

日本放送協會（NHK）報導，東京都2日宣布，都內不滿10歲至100歲以上男女共2萬1576人確診感染COVID-19，這是單日染疫首度突破2萬例大關，較先前於1月28日創下的1萬7631人染疫的單日最高紀錄，多了將近4000例，顯示感染持續擴大。

此外，2日的確診總數中，包括密切接觸者出現症狀後，未經過檢驗而由醫生逕行診斷判定為確診者的「特例疑似症患者」。

2日確診數也是上週三的1.5倍多。2日確診病例依年齡族群區分，以20多歲族群最多，共4039人，占全體18.7%。其後依序為30多歲3741人（17.3%）；40多歲3496人（16.2%）；不滿10歲3300人（15.3%）。65歲以上高齡者共1823人（8.4%），較1月29日的先前最多人數還要多出500餘人。

此外，依東京都基準統計的重症患者，較前一天增加1人共30人。

都內2日新增6人染疫不治，為60多歲至100歲以上男女。（譯者：劉學源）1110202

延伸閱讀
東京病床使用率逼近5成 高齡染疫人數快速增加日本疫情燒到桌球錦標賽 平野美宇染疫退出四強世衛：Omicron亞型現蹤57國 鬆懈防疫還太早
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀