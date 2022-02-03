土耳其單日確診連破紀錄 11萬例幾全因Omicron

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（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）土耳其今天通報逾11萬起COVID-19確診病例，再創新高。衛生部長克扎表示，幾乎所有病例都是由Omicron變異株引起。

衛生部今晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增11萬682起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，為2020年3月11日境內出現確診首例以來最高單日確診數；217例病逝則是去年12月5日以來新高。

土耳其去年12月11日證實出現COVID-19的Omicron變異株確診病例後，此一變異株於很短時間內成為主要感染源，使得單日確診數迅速攀升，從去年12月26日約2萬例，於同月28日、31日分別重新站上3萬例、4萬例；今年1月11日、27日、28日、2月1日分別破7萬、8萬、9萬、10萬例，迭創新高。

克扎（Fahrettin Koca）今晚在衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會後聲明中指出，已確認病例激增為Omicron變異株導致，「經基因定序確認，我國幾乎所有病例都是由Omicron引起」。

聲明指出，下週將開始對65歲以上公民和有慢性病的COVID-19早期患者提供美國藥廠默沙東集團（Merck & Co.）研發的抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）。

儘管病例攀升，克扎表示，全國醫院整體占床率為57.8%，加護病房占床率為68.7%，呼吸器使用率為31%，「預計當前傳播趨勢不影響醫院運作能量」。

在疫苗接種工作方面，土耳其目前兩劑、單劑接種率分別為18歲以上人口的84.49%、92.56%，有逾2523萬人已施打第3劑。（編輯：郭中翰）1110203