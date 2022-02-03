東京新增確診連2天逾2萬例 和歌山縣疫情擴大

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例2萬679例，連2天確診突破2萬例大關。和歌山縣疫情擴大，將獲政府同意申請適用「防止蔓延等重點措施」。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天宣布，都內新增確診病例2萬679例，連續2天單日突破2萬例大關。昨天是2萬1576例，單日首度突破2萬例大關，創新高。

東京今天的新增確診病例數是上週四的1.2倍多，就週四而言，創了新高紀錄。

以東京都的標準統計顯示，目前重症患者38人，比昨天多8人，增勢持續。東京都內確診病患用的病床使用率今天比昨天上升1.7個百分點，達53.1%。重症患者用的病床使用率比昨天上升1.8個百分點，達到7.3%。

和歌山縣疫情持續急速擴大，日本政府今天下午決定將和歌山縣市納為「防止蔓延等重點措施」的適用地區，實施期自本月5日起至27日為止。

負責防疫對策的大臣、經濟再生大臣山際大志郎今天在國會表示，和歌山縣這一週以來的確診病例比上週高出許多，疫情急速擴大，擔心會對醫療體制造成很大的負擔。

日本政府的防疫對策本部決定，和歌山縣也納入「防止蔓延等重點措施」的適用地區，如此一來，日本全境47都道府縣當中，適用此措施的地區擴至35都道府縣。

首都圈1都3縣、東海地方3縣等13都縣適用「防止蔓延等重點措施」期限將是10天後，至本月13日為止。

日本政府內部有人主張，如果疫情無法大幅改善的話，「防止蔓延等重點措施」的實施期須考慮延長。日本政府將觀察確診病例、病床使用率等的變化，並聽取地方自治體（都道府縣市區町村）的意向，可能於下週做出判斷。（編輯：高照芬）1110203