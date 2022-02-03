前日相指福島童苦於甲狀腺癌 挨批散播錯誤訊息

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）小泉純一郎等5名日本前首相上個月底致函歐盟委員會表示，福島核災導致許多兒童正苦於甲狀腺癌。對此，福島縣知事內堀雅雄昨天發函要求這5人須基於科學見解，客觀發聲。

日本共同社報導，小泉純一郎、細川護熙、菅直人、鳩山由紀夫、村山富市等5名前首相上個月27日向歐盟委員會提出有關「反核」的信函。因為歐盟委員會認為核電和天然氣在一定條件下為應對氣候變遷做出貢獻。

小泉等5名前首相在信函中寫道，推動核能是亡國政策，福島核災已導致許多兒童正在苦於甲狀腺癌。

對此，福島縣知事內堀雅雄昨天以專家尚未認定癌症與受到輻射有關連為由，以書面形式要求小泉等5人應基於科學見解，客觀的發聲。內堀在信中表示，福島縣民心中仍有潛在的不安，正確發布訊息至為重要。

他要求小泉等5人，在講述福島縣的現況時，應基於福島縣方的看法及聯合國等國際科學機構等的科學見解發聲。

日本產經新聞報導，針對此事，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上表示，環境大臣山口壯已發函給小泉等5名前首相，指出這5人的見解不當。此外，山口昨天直接告知歐盟駐日大使佛洛（Patricia Flor），指出小泉等5名前日本首相說法有誤。

松野表示，有關福島縣在實施檢查時發現民眾罹患甲狀腺癌的情形，海內外的專家會議開會探討後得出的見解是「現階段難以認為與輻射有關」。

松野指出，5名前首相散播錯誤資訊，可能助長不當的歧視和偏見，令人擔憂。他還說，日本政府將基於科學的見解對海內外發訊息，並努力消除有關輻射對健康影響的不實謠傳。

有關小泉等5名前首相致函歐盟委員會一事，日本首相岸田文雄昨天在眾議院預算委員會上表示，此舉是在散播錯誤資訊，可能會助長不當的歧視、偏見，是不適當的。（編輯：高照芬）1110203