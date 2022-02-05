土耳其Omicron確診暴增 單日11.1萬例創新高

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（中央社5日台北電）土耳其昨天通報11萬1157起COVID-19確診病例，再創單日新高。高傳染性Omicron變異株導致土耳其確診數幾乎每天都破紀錄。

衛生部昨晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增11萬1157起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，為2020年3月11日境內出現確診首例以來最高單日確診數；248例病逝則是去年10月4日以來新高。

土耳其去年12月11日證實出現COVID-19的Omicron變異株確診病例後，此一變異株於很短時間內成為主要感染源，使得單日確診數迅速攀升，從去年12月26日約2萬例，於同月28日、31日分別重新站上3萬例、4萬例；今年1月11日、27日、28日、2月1日、2日分別破7萬、8萬、9萬、10萬、11萬例，迭創新高。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）2日指出，已確認病例激增為Omicron變異株導致，「經基因定序確認，我國幾乎所有病例都是由Omicron引起」。

在疫苗接種工作方面，土耳其目前兩劑、單劑接種率分別為18歲以上人口的84.56%、92.61%，有逾2545萬人已施打第3劑。（編輯：徐睿承）1110205