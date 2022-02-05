德國接掌G7主席國 面臨多重考驗

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（中央社記者林育立柏林5日專電）隨著民主與獨裁國家的競爭加劇，以及地球暖化的急迫性，今年接掌七大工業國集團（G7）主席國的德國將面臨多重考驗。

七大工業國集團成立於上世紀的1970年代，成員是美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本。過去，這個集團主要關注的是經濟，近年擴大到全球性的政治議題。

德國今年接掌輪值主席國，優先事項是因應地球暖化危機，總理蕭茲（Olaf Scholz）在新年談話時，承諾德國將把握機會讓G7成為碳中和經濟體的先鋒。

去年，英國擔任主席國時，G7首度關注台海和平，並邀請印度、南韓、南非、澳洲等民主國家參與。今年，德國可望延去年的趨勢，讓G7發展成捍衛民主和自由秩序的集團。

德國政府智庫「學術暨政治基金會」（StiftungWissenschaft und Politik）負責人梅爾（Stefan Mair）表示，由於西方民主國家和中國、俄羅斯等獨裁國家的競爭愈來愈激烈，G7已逐漸演變成主要民主國家交換意見和聯手推動倡議的平台，重要性有增無減。

針對民主和獨裁的制度之爭，梅爾舉例說，民主國家有沒有能力在對抗疫情和經濟上表現得更好？對歐美各國來說，捍衛民主體制和維持自由的世界秩序是當前的主要挑戰。

去年12月接下德國總理一職的蕭茲，在國會首度進行施政報告時已強調，他與美國總統拜登理念一致，相信自由民主國家有必要重新證明，面對21世紀的挑戰能提供更好、更公平的答案。

今年德國G7主席國的重頭戲，將是6月26日至28日在南部阿爾卑斯山腳下的艾爾莫城堡（Schloss Elmau）舉行的高峰會。（編輯：高照芬）1110205