土耳其人就愛喝茶 年人均消費4公斤世界第一

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2021年7月6日安卡拉堡某茶館服務人員正在為顧客備茶。據國際茶葉委員會，2020年平均每位土耳其人喝掉4公斤茶葉，較前一年3.5公斤增加，蟬聯全球第一。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年2月6日

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（中央社記者何宏儒安卡拉6日專電）土耳其人打破自己保持的年人均茶葉消費量紀錄。根據國際茶葉委員會報告，在COVID-19疫情肆虐下，2020年平均每位土耳其人喝掉4公斤茶葉，較前一年3.5公斤增加。

土耳其因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進行防疫封鎖，導致餐酒館或茶館消費下滑。儘管如此，疫情顯然阻擋不了土耳其人歷史悠久的飲茶習慣。

國際茶葉委員會（International Tea Committee）公布報告指出，土耳其2020年生產約27萬5000噸茶葉，悉數內銷。

黑海里澤省（Rize）商品交易所負責人艾爾段（Mehmet Erdogan）告訴德米羅倫新聞社（Demiroren News Agency）：「談到喝茶，我們世界第一。每個土耳其人一天平均喝3到5杯茶。」

伊斯坦堡咖啡館經營者協會（Istanbul Kahveciler Odasi Baskanligi）主席艾爾沙辛（Serdar Ersahin）指出，平均而言，每個土耳其人一年會喝1300杯茶，每天至少3杯，到了冬天，這數字甚至會增加到10杯。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，里澤的「土耳其茶都」稱號可追溯到共和國建立後一年的1924年。

為了滿足鄂圖曼帝國蘇丹阿布都哈密德二世（Abdulhamid II）的茶癮，1878年有人從日本引進茶籽，種植在當今土耳其西北部布爾薩省（Bursa）一帶。

不過黑海的環境更適合植茶，首批茶籽1918年被人在當今喬治亞西南部的巴統（Batumi）一帶種下。土耳其共和國1923年建國後，有人把茶籽從巴統帶到里澤，1947年建立的土耳其首家茶廠也設在里澤。

里澤居民詹瑟茲（Adem Cansiz）受訪時指出：「我茶癮很大，一天要喝30杯。我喜愛喝茶，沒喝到茶就會渾身不對勁。」亞哲（Abdulkadir Yagci）一天大約喝10杯茶，但是他堅稱自己「沒有茶癮」。喬拉克（Esra Colak）則說自己「無聊的時候就泡茶喝」。

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有人說，土耳其是「泡在茶裡的國家」，藉以形容當地飲茶風氣盛行的情況。土耳其人喝茶時一定要坐下並與人交談。對他們而言，享受喝茶過程是生活中不可或缺的養分，茶館更是重要的傳統社交場所。

疫情之前，土耳其曾是重要茶葉出口國。2019年前8個月出口額逾570萬美元，當年最大買家德國進口128噸土耳其茶葉，北賽普勒斯土耳其共和國居次。（編輯：林憬屏/郭中翰）1110206

2020年平均每位土耳其人喝掉4公斤茶葉，較前一年3.5公斤增加，蟬聯全球第一。圖為安納托利亞中部番紅花城某茶館沏煮中的大茶壺，攝於2019年6月9日。中央社記者何宏儒番紅花城攝 111年2月6日