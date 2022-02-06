印尼單日確診連3天破3萬 雅加達創疫情後新高

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（中央社記者石秀娟雅加達6日專電）印尼今天通報3.6萬例確診，連續第3天單日確診突破3萬，死亡人數是去年10月初以來新高達57人。印尼衛生部官員說，這2至3週的疫情將激增，但患者多屬輕症，呼籲民眾勿恐慌。

印尼今天新增約3.6萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，雅加達新增1萬5825例最多，超越去年7月12日單日新增1萬4619例的紀錄。

雅加達單日新增確診已連4天破萬，點滴網（Detik）報導，雅加達COVID-19專責醫院的隔離病房占床率已經超過63%，加護病房占床率達到31%。

疫情較嚴重的地區仍集中在爪哇島，西爪哇7603例，萬丹省（Banten）4649例，東爪哇2218例，峇里島1918例，中爪哇1159例，其餘地區低於300例。

不過，印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）透過新聞稿指出，全國有約8.1萬治療COVID-19患者的病床，目前在醫院治療的患者約1.8萬人，以全國性資料來看，占床率仍低，僅為23.25%，呼籲民眾不要恐慌。

席蒂指出，受COVID-19變異株Omicron影響，雖然確診人數持續增加，入院治療的患者大多是輕症或無症狀，治療期間也比因其他病毒或其他COVID-19變異株感染的患者短，但因Omicron傳染力強，預計確診數在接下來2至3週將增加很快。

她表示，民眾若有咳嗽、發燒、流鼻水等輕微症狀，血氧濃度超過95%，且沒有其他疾病或非年長者，最好的方式是在家隔離，讓占床率維持在6成至7成以下。

印尼目前在治療或隔離中的患者有約18.8萬人，疑似個案約1.7萬。（編輯：林憬屏）1110206