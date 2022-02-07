記者問俄鋪路侵烏證據何在 美官員：信就對了

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）拜登政府過去一週發表俄羅斯已為入侵烏克蘭鋪路、IS首腦遭圍捕時引爆自殺炸彈等戲劇性國安議題，但當媒體反問證據何來時，官員卻回「相信我們就對了」。

美聯社指出，拜登政府官員既不說明俄國策畫假事端好為入侵烏克蘭鋪路的判斷依據，也不解釋何以斷定平民傷亡是因IS首腦自殺式引爆所釀，而非美軍特戰部隊行動時所致，機關發言人的回答反而刻薄地暗諷提問記者著了外國宣傳的道。

一個場景發生於2月3日飛往紐約的空軍一號上，當時白宮發言人莎琪（Jen Psaki）被問到美軍特戰部隊在敘利亞的突襲行動造成伊斯蘭國（IS）首腦哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）死亡一事。

對於美方官員稱哈希米引爆自殺炸彈，炸死自己和家人，全國公共電台（NPR）記者問「可能有人對事發經過和平民處境會有疑問」，但莎琪竟反問記者是否在暗示IS提供的訊息比美軍更精確。

另一場景同為2月3日，美方官員稱俄國打算製造假事端為侵烏鋪路，包括上演爆炸事件與找人扮演為死者哀悼等，國務院發言人普萊斯（Ned Price）在新聞簡報會也為此槓上記者。

美聯社記者李伊（Matthew Lee）先是請普萊斯提出解密情資供佐證，普萊斯回稱「剛不就講了嗎」，李伊說那只是一連串指控不是證據，普萊斯推說需保護消息來源與措施；一陣交鋒後，普萊斯索性跟對方說若覺得俄國的消息比較順耳「那就請便」。

美聯社直言，縱使政府與媒體通常會處於對立面，但莎琪與普萊斯這般的媒體互動也很突兀。欠缺透明讓本就僅存不多的華府信譽再受重擊。幾十年以來，從總統與白宮實習生的婚外情到入侵伊拉克後找不到大規模毀滅性武器，說謊、誤導與錯誤早讓華府寶貴的信譽掃地。

賓州大學愛納伯格公共政策中心主任傑米生（Kathleen Hall Jamieson）說：「政府過去屢見提出不精確聲明的先例。喀布爾當時並非官員所言的安全、美軍無人機也確實殺害平民，媒體追問官方說法的依據何來，是在善盡職責。」

傑米生稱官員相關反應，包含暗諷記者不忠，是「徹頭徹尾不當」。

據一份由美國有線電視新聞網（CNN）/民調機關SSRS去年12月共同做的調查顯示，僅34%的受訪美國民眾認為拜登是可信任的領袖，66%的人對拜登「多少有點存疑或保留」。（譯者：陳亦偉）1110207