現代汽車發文觸及領土爭議 印度網友發動杯葛

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（中央社記者林行健新德里7日專電）印度與巴基斯坦因早年分家過程而成為仇敵，其中克什米爾主權（Kashmir）尤為敏感。韓國現代汽車巴基斯坦代理商最近因在社群網站發文支持克什米爾人爭取「自由」，而在印度掀起網友杯葛浪潮。

2月5日，巴基斯坦慶祝「克什米爾團結日」，現代汽車巴基斯坦在推特和臉書發文說：「讓我們牢記克什米爾兄弟們的犧牲，並繼續支持他們為爭取自由所做的奮鬥。」

推文傳到印度，引起網友憤怒，發起杯葛現代汽車的運動。一名網友說，如果現代汽車不尊重印度主權，就請退出印度市場。

現代汽車巴基斯坦稍後刪除相關推文，而現代汽車印度昨晚也發表聲明，稱相關貼文傷害了「我們對這個偉大國家（指印度）的全心投入與服務」。

聲明說，印度是現代汽車的第2個家，「我們對缺乏敏感性的訊息溝通採零容忍政策，強烈譴責任何類似觀點」。

現代汽車已在印度市場經營逾25年，目前是在印度僅次於風神鈴木（Maruti Suzuki）的第2大汽車製造商，去年在印度本土售出50萬5033輛汽車，另還外銷超過13萬輛到其他國家。

1947年，印度與巴基斯坦脫離英國管轄先後宣布獨立，但克什米爾的歸屬卻因人民與統治者的傾向相左而陷入爭議，印巴兩國為克什米爾打了多次大小規模戰爭，目前各自控制克什米爾的部分地區。

另方面，中國國家主席習近平6日在北京會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan），伊姆蘭汗提出克什米爾議題。

根據兩國會後發布的聯合聲明，中方認為克什米爾問題是歷史遺留下來的爭議，應當根據「聯合國憲章」、相關安理會決議及雙邊協議，以和平方式妥善解決。（編輯：陳惠珍）1110207