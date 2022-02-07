聖城加雅機場代號GAY 印度國會小組要求更改

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（中央社記者林行健新德里7日專電）印度國會小組在報告中指出印度教聖城加雅（Gaya）的國際機場代號GAY不妥，要求政府與國際航空運輸協會（IATA）交涉更改。Gay在英語是快樂之意，有時也指同性戀者。

印度國會人民院公共企業委員會最近在一份報告中表示，有必要更改加雅機場在IATA的代號。這份報告已於4日公布在委員會的官網。

報告說，印度民航部接獲更名的要求，並請託印度航空公司（Air India）向IATA轉達。但IATA回應，機場從一開始運作就使用這個代號，而代號屬永久性質，除非有重大飛航安全考量，否則不得更改。

公共企業委員會強調，加雅是一座聖城，目前的機場代號「並不合宜、具冒犯性、且令人尷尬」，在國際社會有失顏面，建議把代號更改為YAG。

報告未說明為何GAY的代號「不合宜」，僅建議政府全力與IATA及其他相關機構交涉，更改加雅機場的代號。

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印度憲法明確規定，人民不應因性別而受歧視，而政府近年對同性戀者、雙性戀者、跨性別者和酷兒（LGBTQ）的權益保護漸有進展，但民間社會普遍守舊，多數人對LGBTQ仍抱異樣眼光。

加雅為印度東北部城市，距首都新德里約1100公里。據信印度教三主神之一毗濕奴（Vishnu）曾降臨此地，承諾消除眾生業障，因此成為聖城。另方面，釋迦牟尼悟道處菩提迦耶（Bodh Gaya）距此只有15公里。（編輯：馮昭）1110207