拜登：俄羅斯若入侵烏克蘭 必斷北溪2號管線

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登今天在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的會晤中明確矢言，若莫斯科對烏克蘭發動入侵，必會切斷來自俄羅斯具爭議性的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

不過蕭茲依舊較為含糊，僅允諾會與拜登「團結」。

拜登的宣言是他對這條龐大天然氣新管線命運迄今最直白的宣告。北溪天然氣2號管線已經竣工，把渴望能源的歐洲與俄羅斯拉得更近，但尚未開始將天然氣輸送至德國。

路透社報導，歐洲最分歧的能源計畫－北溪天然氣2號管線是由俄羅斯能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）設計，把俄羅斯輸往德國的天然氣量增加一倍，並繞過中轉國烏克蘭。

拜登與蕭茲在白宮橢圓形辦公室舉行雙邊會談後，他在白宮聯合記者會上表示：「若俄羅斯入侵，也就是戰車或部隊再度跨越烏克蘭邊界，就不會再有北溪天然氣2號管線。」

拜登說：「我向你保證，我們會結束它。」

俄羅斯在烏克蘭邊境集結逾10萬大軍，若總統蒲亭一聲令下發動攻擊，蕭茲願意如何懲罰俄羅斯的態度較不明確。

蕭茲表示，他和拜登在制裁俄羅斯方面「絕對團結」，堅稱「我們不會不同調，我們會採取相同作法，對俄羅斯來說會非常、非常艱難」。

不過，當媒體直接追問蕭茲，要他發表評論時，蕭茲一再迴避提及北溪天然氣2號管線的名字，或直接證實他會支持撤除這項基礎建設。

拜登被媒體問及，北溪天然氣2號管線由德國掌控關鍵部分，要如何才能停擺時，他說：「我跟你保證，我們會有辦法這麼做。」

此行是蕭茲接任德國總理後首度造訪美國白宮，他在捍衛烏克蘭的立場上相對靜默，已招致烏克蘭和美國部分人士批評。

目前的爭議在於，德國決定不跟進美國和北大西洋公約組織（NATO）的歐洲盟國，輸送武器來協助烏克蘭軍方，以及德國是否真的願意讓北溪天然氣2號管線停擺；這項措施被視為制裁俄羅斯的可能作法中最嚴苛的一項。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110208