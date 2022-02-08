雙重國藉男子涉顛覆罪 港府阻止澳洲領事館協助

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（中央社記者丘德真雪梨8日專電）澳洲政府證實，一名持有澳洲與中國雙重國藉的男子遭香港政府依國家安全法起訴；在羈押長達11個月期間，香港政府多次拒絕澳洲總領事館人員提出與被告會面的要求。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲外交暨貿易部（DFAT）一位不具名的發言人表示，這名被告於2021年1月6日被拘捕，並遭香港當局指控「串謀顛覆國家政權」。

ABC報導，這名被告被拘捕的日子與47名香港泛民主派人士涉嫌違反港區國安法串謀顛覆國家政權罪而遭拘捕是同一天；從拘捕的日期看來，他是泛民47人案中的一人。

外交暨貿易部發言人未透露被告的姓名，但提到被告於1月6日被拘捕後的第二天，一度獲准保釋；但他在3月1日到法院出席聆訊時再次被拘捕，然後被控告違反「顛覆」罪。

這名被告至今已被羈押11個月，如果罪名成立，可能會判處無期徒刑。

ABC提到，港區國安法的條文目的在清剿香港反對派政治勢力；當局可以依法針對定義模糊的言論罪行判處長期監禁。

外交暨貿易部發言人透露，澳洲駐香港總領事館人員曾多次要求與這名被告會面；但香港當局以不承認雙重國藉為理由，拒絕澳洲方面的要求。

外交暨貿易部發言人表示，對於2021年1月有澳洲與中國雙重國藉人士遭香港政府依國安法拘捕一事，澳洲駐香港總領事館並未收到香港政府的通知。

外交暨貿易部發言人提到，澳洲政府與這名被告的律師定期聯絡，並會派人持續到法院旁聽有關聆訊。

ABC提到，一名不具名香港保安局官員表示，香港政府沒有義務讓雙重國藉人士與外國領事會面；這位香港官員拒絕就事件提供進一步資訊。

ABC表示，香港政府去年發出警告，指雙重國藉人士在香港不再享有接受外國領事援助（consular assistance）的權利；澳洲和英國隨即修改香港旅遊警示。

ABC表示曾有香港媒體報導，泛民47人案被補人士之一的吳政亨（Gordon Ng Ching-hang）是澳洲公民。不過，ABC表示，未能證實吳政亨是不是澳洲外交暨貿易部所指的男子。

外交暨貿易部發言人說，對香港基本自由和自治受到侵蝕，澳洲與其他多國已表示關切。（編輯：郭中翰）1110208