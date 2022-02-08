軟銀Q3淨利僅70億元 放棄出售安謀給輝達改推IPO

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本軟銀集團今天公布最新財報，由於旗下願景基金（Vision Fund）的科技類投資組合表現失利，去年10至12月的一季淨利只有290億日圓（新台幣70億元）。

軟銀集團（SoftBank Group）另宣布，旗下英國晶片設計公司安謀（ARM）出售給美國輝達公司（Nvidia）的交易破局，因為受到市場競爭疑慮相關「重大監管挑戰」阻礙，軟銀現在打算讓安謀進行首次公開募股（IPO）。

美國當局提告尋求阻擋輝達收購安謀，加上英國和歐洲對這樁龐大的交易案啟動調查後，輝達放棄收購行動。

從電信公司轉型為投資巨擘的軟銀公布，現行會計年度第3季淨利290億日圓。這遠低於前一年度同期淨利1.17兆日圓，當時因為科技股大漲，帶動軟銀淨利大增。

不過，由於軟銀社長孫正義大力投資的一類科技公司成長動力仰賴借貸，而美國又預料將升息，導致這些公司近幾個月股價受到重創。

除此之外，軟銀面臨的挑戰還包括投資的中國叫車服務公司滴滴出行遭北京監管當局安全審查，去年6月30日在紐約證券交易所掛牌上市，僅5個多月即因國家安全理由，被迫主動申請下市，第3季虧損多達47億美元。

軟銀單一最大投資部位中國電商巨擘阿里巴巴，近幾個月股價也重挫，有報導指出孫正義可能考慮拋售部分持股。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110208