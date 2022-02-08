更多編輯台推薦新聞：
看懂中國徐州8孩案 輿論怒火燒出人口拐賣問題
兩岸

看懂中國徐州8孩案 輿論怒火燒出人口拐賣問題

台裔滑冰選手陳楷雯完美演繹梁祝 吸睛舞衣來自母親巧手
運動

台裔滑冰選手陳楷雯完美演繹梁祝 吸睛舞衣來自母親巧手

台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食
政治

台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

拜疫苗銷售強勁之賜 輝瑞2021年獲利倍增

2022/2/8 23:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約8日綜合外電報導）美國輝瑞大藥廠（Pfizer）今天表示，預期2022年來自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的營收將有320億美元，在此同時2021年獲利則增加一倍多，高達220億美元。

法新社報導，輝瑞公布2021年營收將近倍增至813億美元，其中368億美元來自COVID-19疫苗。輝瑞也預期自家研發的抗COVID-19口服藥Paxlovid於2022年銷售額為220億美元。

輝瑞因為COVID-19疫情而發生徹底改變，這份財報就是最新證據。輝瑞一年前還預估2021年COVID-19疫苗創造的銷售額僅150億美元，後來還一再上調預測值，結果銷售額高出這個目標一倍多。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在聲明中表示，輝瑞的科學家「持續監視COVID-19病毒，並認為病毒不太可能很快就會被完全根除」。

博爾拉說：「也就是說，我們現在有疫苗和療法等工具，我們相信將有助於讓我們不只能更有效控制疫情，也有助於各國邁向地區性流行階段。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110208

延伸閱讀
研究：一併打輝瑞COVID-19和肺炎疫苗 安全有效防Omicron 輝瑞：第4劑疫苗施打時程恐需提前輝瑞執行長：已開始針對Omicron研發疫苗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族