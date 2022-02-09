輝瑞疫苗與口服藥搶手 2022年營收估破500億美元

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國輝瑞大藥廠（Pfizer）今天表示，公司預期2022年旗下COVID-19疫苗和抗病毒藥物的營收將超過500億美元。輝瑞說，由於疫苗強勁銷售，2021年獲利增加一倍以上。

輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，是美國核准使用對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的第一款疫苗。公司預期，與剛結束的一年相比，這款疫苗2022年營收將略為減少，但旗下抗病毒口服藥物Paxlovid銷量將大幅增加。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）形容，2021年對輝瑞而言是「分水嶺之年」。他說，輝瑞在疫情大流行期間付出的努力，「徹底且永遠地改變了我們的公司」。

不過，第4季營收由於不如預期，輝瑞股價今天下跌。

除了疫苗之外，輝瑞其他部門的銷售情況憂喜參半。內科、發炎以及免疫學相關營收下滑，但腫瘤、整合醫學和罕見疾病方面的營收則呈現成長。

分析師預測，輝瑞2022年的獲利將高於公司預期。

輝瑞財報顯示，2021年獲利高達220億美元，較2020年增加一倍多，2021年營收也翻了將近一倍至813億美元，其中368億美元來自COVID-19疫苗。

輝瑞預期，2022年，COVID-19疫苗和口服抗病毒藥物Paxlovid營收將分別達到320億美元和220億美元，整體營收則將落在980億美元至1020億美元之間。

博爾拉說，輝瑞目前正在研發針對Omicron變異株的新候選疫苗，以及「潛在的新一代COVID-19口服抗病毒藥物」。

輝瑞預計生產1.2億個Paxlovid療程，今年第一季將生產600萬個，2022上半年將達到3000萬個。

輝瑞高層表示，各界對Paxlovid興趣濃厚，公司正在與全球約100國洽談合約。迄今為止，這款口服藥物已獲約40國批准。

博爾拉說，Paxlovid的營收「可能遠遠超過當前預測」。他說，220億美元只是根據已簽署合約和實際上已達共識的協商所做的預測。

不過，輝瑞財務長達美利歐（Frank D'Amelio）警告，2021年「COVID-19疫苗剛上市，且幾乎沒有人接種過任何劑量的疫苗」，相較之下，2022年對疫苗收益預測的「潛在上行空間較小」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110209