英國2人確診致命傳染病拉薩熱 逾10年來首見

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國衛生安全局（UKHSA）今天證實，英格蘭2人確診拉薩熱，第3起「可能」個案正在接受調查。這是英國超過10年來，首度出現由拉薩病毒引發的恐致命傳染病案例。

英國「衛報」（The Guardian）報導，英國衛生安全局說，兩名確診者中的一人已經康復，另一人在皇家自由醫院倫敦國家醫療保健服務基金會信託（Royal Free London NHS Foundation Trust）單位，接受專科醫生治療。

第3例「可能」個案則在貝德福德郡醫院國家醫療保健服務基金會信託（Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust）單位，接受治療。

英國衛生安全局的首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，這些個案來自英格蘭東部的同一家庭，並與近期西非旅遊史有關。

拉薩熱（Lassa fever）是由拉薩病毒（Lassa virus）造成的一種急性病毒性出血熱疾病，人類可能因接觸到感染拉薩病毒之囓齒類動物排泄物汙染的食物、家用品，而感染拉薩病毒；這種病毒也可透過體液傳播。

拉薩熱是西非地區的地方性流行疾病；不過，在世界其他地方，境外移入病例不常發生。這種病例幾乎多是在 拉薩熱流行區從事高風險工作的人，比如醫護或其他援助人員。

霍普金斯表示，拉薩熱病例在英國相當罕見，且不易人傳人，對公眾的整體風險非常低，當局正在聯繫確診個案接觸者，提供適當評估與建議，並將強化疾管程序，應對境外移入個案。

多數染上拉薩熱的患者會完全康復，但部分人可能會出現重症。據世界衛生組織（WHO）資料，這一疾病的症狀為漸進式，初期為發燒、倦怠、身體不適，數天後出現頭痛、喉嚨痛、肌肉痛等，重症者可能會有口、鼻、陰道或胃腸道出血情形。

據「衛報」了解，英國的「高危傳染病（HCID）」治療中心已參與治療拉薩熱確診者。

在通報這些病例之前，英國自1980年以來，僅有8例拉薩熱境外移入個案，最後2例則發生於2009年，且沒有證據顯示這些病例有擴大傳染的情況。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110210