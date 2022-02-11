食品生產大國巴西 疫情下飢餓和肥胖問題加劇

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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）巴西是世界上食品生產大國之一，農業綜合企業屢次打破生產與出口紀錄，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間社經不平等加劇，使得飢餓和肥胖問題更嚴重。

巴西人口約2億1200萬，由於氣候和土壤適宜，擁有大量可耕地，卻有1億1600萬人生活在糧食不安全的狀況。而在全國1900萬公民挨餓之際，26.8%的成年人因為以廉價、超加工或低營養價值產品為基礎的飲食而患有肥胖症。

過去即使最貧困的人也能吃得比較好，因為主食是新鮮的產品，有米飯、豆類、蔬菜沙拉和蛋白質。但現在，由於通貨膨脹居高不下，侵蝕家庭購買力，使得較便宜的超加工或營養價值低的食品成為人民的主食。截至1月為止的過去12個月，巴西累計通貨膨脹率為10.38%。

巴西利亞郵報（Correio Braziliense）昨天舉辦線上講座「糧食系統和永續發展」，與談專家表示，這些是巴西肥胖成年人數量增加的主要原因。

專家說，肥胖和糧食不安全是困擾巴西的同一個問題的兩面，由於不平等加劇和巴西重返聯合國世界糧食計畫署的「飢餓地圖」，這些問題在COVID-19大流行期間變得更加明顯。

泛美衛生組織（Opas）營養和體能活動區域顧問葛梅斯（Fábio Gomes）在講座上說，缺乏真正的食物會導致超重、肥胖以及飢餓、營養不良這兩個問題；在一個越來越以超加工產品為主的系統中，真正的食物越來越少，會出現更多營養不良、飢餓和肥胖的人。

巴西利亞大學（UnB）生物學教授布斯塔曼德（Mercedes Bustamante）同意此說並強調，失業率和通貨膨脹持續居高不下，家庭負債不斷刷新紀錄，使得獲得優質和自然食物成為巴西日常民生問題的一部分。

巴西消費者保護研究所（Idec）健康和永續食品計畫協調員暨營養學家柯迪諾（Janine Coutinho）說，食品價格很重要，特別是加工食品是否比自然食品便宜。

柯迪諾說，在COVID-19大流行期間，氣候危機也是一場嚴重和長期的衛生緊急情況，食物的生產方式正在增加人畜共通傳染病的風險，因此是眾人關注重點之一。

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國會議員拉莫斯（Marcelo Ramos）說，對環境的關注日增，因為減少森林砍伐及溫室氣體排放的政策對於保持巴西農業在國內外市場的競爭力至關重要，這也將是巴西在制定永續發展的公共政策上的兩大挑戰。

拉莫斯說，巴西消費者和歐洲消費者一樣，在選擇更具永續性的生產鏈產品時會越來越挑剔。國會議員亞谷斯蒂諾（Rodrigo Agostinho）則凸顯家庭農業與傳統農業生產的差別，表示家庭農業在某些情況下能夠創新，使用生物材料進行生物控制及有機生產，成長可超過非有機生產。（編輯：郭中翰）1110211