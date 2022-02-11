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紐時記者新書爆料 川普自稱卸任後仍與金正恩聯繫

2022/2/11 10:31
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）北韓近來頻繁試射彈道飛彈，推升國際緊張局勢。根據今天的報導，前美國總統川普向旁人表示，自從他離開白宮以來，仍與北韓領導人金正恩保持聯繫。

「紐約時報」專跑白宮線的記者哈柏曼（Maggie Haberman）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「據我們所知，他（川普）對這份關係很執著。」這項爆料包含在她即將上市、內容關於川普的新書「大騙子」（The Confidence Man，暫譯）中。

路透社報導，川普2018年宣布自己與金正恩在書信往來後「墜入愛河」，但他與這位北韓領導人目的在實現朝鮮半島非核化的2場會談，未能阻止北韓試射導彈及尖銳言辭。

哈柏曼指出，川普的說法無法被證實，也可能不是真的。

她說：「他所說的和實際發生的事情並非總是吻合，但他一直告訴人們他和金正恩維持某種通信或討論。」

她補充表示，金正恩是川普表示維持聯繫的唯一外國領袖。

據「華盛頓郵報」報導，國家檔案局（National Archives）稱上個月在川普佛羅里達州住所取得的15箱總統紀錄中，包含了川普與金正恩的通訊紀錄。

鑑於平壤當局加劇飛彈試射行動，一位前美國總統與金正恩交流會是一件不尋常的事。北韓昨天自稱是全球少數擁有核武和先進飛彈的國家之一，也是唯一透過飛彈試射「震撼全球」來對抗美國的國家。

川普的代表並未立即回覆置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110211

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